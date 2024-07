L’arte e l’anime di Dune 2 – il viaggio cinematografico

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 8 luglio 2024) Nato dalla visione di un futuro in cui credenze e avanzatissima tecnologia che al giorno d’oggi si può solo sognare,e l’anima di2, è il racconto della realizzazione degli scenari fantascientifici di Denis Villenueve, grazie ai testi di Lapointe e Broos, edito da Panini Comics.e l’anima di2 – Lapointe, Broos, Villenueve; Panini Comics Il behind the scenes dell’ormai colosso fantascientifico In questa volume cartonata dall’ottima fattura estetica, Cominceremo con un’introduzione del regista Denis Villenueve che ci porterà per mano nel dietro le quinte di ci cosa e come è successo per realizzare– parte due. Sarà un racconto colmo di immagini tratte direttamente dal setcon interessanti dettagli sulla realizzazione della pellicola e degli effetti speciali utilizzzati per creare le atmosfere surreali e cole di mistero di Arrakis, ma anche per quelli usati su Giedi Primo, quartier generale degli Harkonnen, scavando anche nella parte più tecnica delle navicelle.