Incidente a Marina di Ravenna travolge bici con l’auto e fugge | caccia al pirata

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2024 – Notte Rosa tranquilla, ad eccezione di un episodio significativo avvenuto adi. Poco dopo la mezzanotte, una persona ha contattato la polizia locale segnalando unstradale, in cui un ciclista è stato investito da una Peugeot 2008 che poi è fuggita. L’è avvenuto intorno alle 00.40 all’incrocio tra viale delle Nazioni e via Rivaverde. Un testimone, che percorreva viale delle Nazioni in scooter con la moglie, ha riferito di aver notato un veicolo che procedeva in modo incerto e pericoloso, zigzagando tra il traffico intenso del rientro dalla Notte Rosa. Giunto all’altezza di via Rivaverde, il conducente della Peugeot ha sterzato bruscamente verso destra, urtando un ciclista con la parte anteriore del veicolo.