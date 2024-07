Immobile Besiktas all’orizzonte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 8 luglio 2024) Cirovicino all’addio alla Lazio. Nelle ultime ore è arrivata un’offerta concreta per l’attaccante della Lazio dalla Turchia: il mittente è il. A riportarlo è Alfredo Pedullà di Sportitalia secondo cui alcuni emissari turchi hanno recapitato una proposta importante al giocatore principale dei biancocelesti. Si tratterebbe di una richiesta vera e concreta che ha spintoa considerarla e a chiedere un confronto con il presidente Lotito. Le due parti si sono parlate a lungo oggi nella giornata del raduno della squadra e della presentazione del nuovo allenatore Baroni.ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2026, motivo per cui i turchi, qualora decidessero di affondare il colpo, dovrebbero trattare anche con la Lazio per rilevarne il cartellino.