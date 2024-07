Il pasticciaccio procedurale della cittadinanza onoraria alla procuratrice Troncone

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 8 luglio 2024) Mondragone. Avevamo proposto all’Amministrazione comunale di far propria l’idea di dare laa Julian Assange, sulla scia dell’iniziativa di Napoli, Roma, Reggio Emilia, Imola, Bari e di decine di altre città, in riconoscimento del coraggio personale e professionale dimostrato dall’attivista australiano cofondatore e caporedattore dell’organizzazione divulgativa WikiLeaks nell’impegno per affermare il principio di trasparenza, cui ogni forma di esercizio del potere pubblico deve essere ispirata, ed i principi di libertà di stampa e di libera manifestazione, capisaldi del nostro ordinamento e dunquenostra democrazia. Nel frattempo Julian Assange – anche senza ladi Mondragone – è ritornato libero, patteggiando con la giustizia statunitense (un epilogo positivo per il fondatore di Wikileaks, meno per la libertà di stampa).