I pacchetti turistici di quartiere Dal Parco ai gioielli in periferia La scoperta della città nascosta

(Di lunedì 8 luglio 2024) “che vai, storia che trovi“. È lo slogan del progetto dell’associazione culturale Art-U, con il sostegno di FondazioneComunità di Monza e Brianza, per valorizzare il patrimonio storico-artistico e culturaledi Monza, concentrandosi sulle zone meno battute dai percorsiabituali. Sono 12 i nuovi percorsi di visita tra, privilegiando spazi normalmente trascurati. Proporremo passeggiate culturali, visite giocate e itinerari naturalistici per famiglie con bambini, attività didattiche e interattive che coinvolgeranno pubblici diversi, declinando il racconto di ognicon linguaggi e modalità appositamente pensate per ciascuno di essi", promettono dall’associazione. Non si parla solo dei grandi classici come Villa Reale e Duomo, ma anche dei quartieri che nascondono piccole, ma significative perle di storia e arte, o che riportano in luce le antiche tradizioni monzesi.