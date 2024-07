Hockey torna il derby tra Symbol e Pico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Inizia con una grande notizia, la nuova stagione 2024/25 dell’pista Modenese. Dopo cinque stagioni nel prossimo campionato di A2 tornerà ilmodenese di A2 tra laamatori Modena, e laMirandola, che dovrebbe essere ripescata nella seconda serie nazionale, grazie al terzo posto nelle Finali Nazionali di serie B dello scorso maggio. Complicato. Manca ancora l’ufficialità, che potrebbe arrivare solo nei prossimi giorni, ma i dirigenti dei gialloblù della Bassa hanno già accettato l’offerta della Federazione di essere la ventesima squadra in A2, dopo che alla chiusura delle iscrizioni si era ritrovata con sole diciotto squadre iscritte, nove per girone, per rinunce, quella doppia del Forte dei Marmi campione d’Italia che non solo non confermava la seconda squadra in A2, ma rinunciava alla promozione delle terza squadra dalla B, e successivamente anche quella molto sofferta del Molfetta dalla cadetteria.