Gatta sei stato eliminato L’illusione dura un tempo Poi la Borzanese si scatena Ora sfida al Cervarezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024): Briglia, Martino, Pasquesi (72’ Manelli), Serra, Coghi (86’ Bertucci), Tambussi, Jassey, Bouhali (14’ Diletto), Grasso, Michelotto, Toni. A disp.: Torcianti, Bazzoli, Spigoni, Bedeschi, Reggioni, Giampellegrini. All.: Bianchi.: Marchi, Tahiri, Ferrari, Margini, Diaw, Ferraresi, Ametta, Bertolani, Laurenti, Pampaloni, Hoxha. A disp.: Falavigna, Menzà, Bettuzzi, Paolini, Cagnoli, Vujisic. All.: Ghizzoni. Arbitro: Panariello (Muoio – Sermolino). Reti: 26’ Grasso; 53’ Laurenti; 54’ Diaw; 89’ Pampaloni. Note: spettatori 200 circa; rec. 2’+3’. Espulso al 73’ Margini per doppio giallo; ammoniti: Coghi, Pasquesi e Diletto. Nei Giovanissimi hurrà esterno (3-1) dellagrazie al destro da fuori di Bertolini, impattato dal tap-in di Franic al 10’ della riprsa, quindi dx dal limite di Montanari e tocco da sottomisura di Genitoni Capolinea con rimpianti per i vice-campioni del, mentre larinnoverà lainfinita con lo scudettatonei quarti di finale.