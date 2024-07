Evenepoel e Pogacar scintille con Vingegaard Il Tour si infiamma nel giorno di riposo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 luglio 2024 - La tanto attesa tappa degli sterrati, la prima nella storia delde France, ha alzato un polverone e il riferimento non va soltanto alle nuvole di terriccio delle strade bianche di Troyes: i tre tenori della Grande Boucle, Tadej, Remcoe Jonas, se le sono date di santa ragione su strada e continuano a punzecchiarsi a parole,ndo il primodidella corsa francese. Il triello dialettico La rassegna è stata aperta da, che è tornato a masticare amaro sul suo attacco, l'unico in una giornata costellata di scatti e controscatti. "Quando mi hanno raggiunto, se ci fossimo dati i cambi e fossimo entrati nel gruppo di testa, la corsa sarebbe potuta cambiare. Purtroppo, a causa delle tattiche di altre squadre, non è successo e io e Tadej abbiamo dovuto prenderne atto a malincuore.