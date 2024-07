Euro 2024 Rabiot | Sappiamo cosa fare contro la Spagna abbiamo bisogno di Mbappé e Griezmann

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Adrienè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale dila: “Siamo consapevoli che affronteremo la squadra che gioca meglio, mae non ci manca la fiducia. Bisognerà vedere come giocheranno perché spesso le squadre cambiano gioco quando sfidano la Francia“. “E’ vero chesono un po’ meno freschi, ma sono quei giocatori che possono sbloccare una situazione da un momento all’altro edi loro. E poi in ogni garamesso in risalto il collettivo, che è più forte di ogni individualità – ha proseguito il centrocampista – La finale persa al Mondiale 2022 è stata utile: la maggior parte dei giocatori sono ancora in squadra e vogliamo sollevare un trofeo“.