Emma | Mi possono dire che sono brutta grassa con le cosce grosse ma – la sua risposta

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 8 luglio 2024) AMarrone sui social hanno scritto di tutto: che è, che è, che ha le, che ha la pancia.. ma ormai, stando alle sue ultime dichiarazioni su GQ, soi che non la feriscono più in manieratta. “Se soffro ancora davanti a certi commenti che leggo sui social? Sì, assolutamente, ma non per il motivo che alcuni potrebbero pensare. Io mi arrabbio non per me stessa, per il cosiddetto bodyshaming che fanno a me, ma perché penso a chi legge quei commenti, a quei ragazzi e a quelle ragazze che magari stanno soffrendo per il proprio corpo, e che davanti a tutto questo odio gratuito rischiano di abbattersi, di ammalarsi”. “Davanti a tutta questa cattiveria l’unica soluzione è alzare la testa e contrattaccare“, ha continuatoMarrone, “A me puoitutto, che, che, che ho la pancia, che ho le gambe, non me ne frega niente.