Cosa significa il meme E facciamo calcio | l’ennesimo trend social di Lele Adani ripreso da un vecchio video di Maradona

(Di lunedì 8 luglio 2024) Muovere la mano in direzioni casuali e con disinvoltura mentre pronunci la parola “E”. Dopo la parola “aura” (diventato virale durante Euro 2024), negli ultimi giorni sta spopolando suiche vede– ex calciatore e attuale opinionista Rai – come protagonista. Diventato virale nel bel mezzo di una stazione di servizio tedesca per parlare dell’azione di Calafiori che ha portato al gol Zaccagni contro la Croazia, ora è il marchio di fabbrica die di milioni di ragazzini. Bizzarro e per certi versi ridicolocon il qualeè riuscito, ancora una volta, nel suo intento: far parlare di sé più di quanto non se ne faccia già. E non per meriti prettamente sportivi. Basti pensare che la sua “ascesa” pop è iniziata con la famosa diatriba con Massimiliano Allegri in diretta tv sul concetto di “bel gioco” per poi diventare vero e proprio guru delcon la celebre trasmissione su Twitch “Bobo TV”.