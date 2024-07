Coach Sacripanti promuove Maretto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Due partite concluse in doppia cifra per Octavioin maglia azzurra, nelle prime due serate del torneo internazionale Under 20 di Dommegge di Cadore: venti punti messi a segno nella vittoria contro contro la Slovenia, dove è stato il miglior realizzatore del match, poi altri 13 contro la Spagna, battuta all’overtime. Tutto davanti agli occhi di, salito in montagna per un corso allenatori che gli ha consentito così di vedere dal vivo il più giovane dei suoi alfieri coi quali andrà all’assalto della promozione nel prossimo campionato di serie A2.è uno dei tre italiani, insieme a Zanotti e Bucarelli, che Pino non ha mai allenato nella sua carriera, anche per questo motivo ilera curioso di osservarlo più da vicino.