’Cappucciniana’ da record Ma va centrato l’obiettivo di ’salvare’ il Convento

(Di lunedì 8 luglio 2024) La, vera grande novità culturale dell’estate massese, ha portato a compimento il suo programma di giugno e si può tracciare un primo bilancio. E’ stato indubbiamente un successo. Bisogna tenere presente che tutto il lavoro è svolto da persone dotate di tanta buona volontà – i soci dell’associazione Padre Damiano da Bozzano – e non certo da professionisti del settore. E va ricordato che tutto il progetto della, così come quello dell’iniziativa ’Università al’, talmente apprezzato da indurre gli organizzatori a cercare di ripeterlo per la prossima stagione, nascono dalla volontà diil, mantenendo vivo e attuale lo spirito che lo ha sempre animato dal punto di vista culturale, sociale e religioso.