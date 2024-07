Bozzoli in fuga riappare nelle telecamere di un hotel di Maiorca | è la prima traccia concreta dalla sua sparizione

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 8 luglio 2024) Dov’è Giacomo? Di sicuro gli investigatori impegnati nella caccia all’uomo non possono ancora rispondere alla domanda: ma almeno ora sanno dire dove può essere stato, grazie alla receptionist di undi Marbella che ha riconosciuto il latitante inimmagini delleinterne della struttura. L’imprenditore, condannato all’ergastolo il 30 settembre 2022 in primo grado. Pena poi convalidata nel processo di secondo grado. E infine confermata dal verdetto definitivo della Cassazione di lunedì scorso, sembra essere sparito nel nulla. E di certo la testimonianza fitta di “non ricordo” resamoglie dell’uomo, rientrata in Italia con il figlio, non ha contribuito a diradare sospetti e dubbi che avvolgono in una nebulosa la vicenda delladell’uomo, su cui nei giorni si sono affastellate le più disparate ipotesi.