Bimba morta a 6 anni vertice in procura Si indaga per omicidio colposo

(Di lunedì 8 luglio 2024) La Spezia, 8 luglio 2024 – Ildi oggi inaprirà il fascicolo di inchiesta sulla morte di Yasmine la piccola di Sestri Levante che si è spenta al "Gaslini" di Genova dove era arrivata in condizioni disperate dopo il tentativo di rianimarla ai bordi della piscina di Sesta Godano. In questi giorni i carabinieri hanno visionato i filmati delle telecamere del centro sportivo della Val di Vara e raccolto le testimonianza fornite dai presenti giovedì pomeriggio durante le drammatiche operazioni di soccorso oltre a quelle delle educatrici che stavano gestendo il gruppo di bambini e del bagnino presente al momento del fatto. Iltore Antonio Patrono e il pubblico ministero titolare dell’inchiesta Maria Pia Simonetti ascolteranno i vertici del comando provinciale dei carabinieri e i militari della stazione di Sesta Godano per procedere all’iscrizione sul registro degliti i protagonisti della terribile giornata.