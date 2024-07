Barsanti e Matteucci Ecco i primi centisti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) VIAREGGIO Si chiude in bellezza l’esame di maturità al liceo scientifico ““ di Viareggio. Nelle sette quinte della scuola è alto il numero degli alunni che ha raggiunto la votazione massima, il fatidico 100. In V A Pietro Zucchelli ha avuto 100 e lode, così come Giada Bonuccelli; seguiti da Michele Maffei e Greta Martinelli che hanno avuto il punteggio massimo. In V B arrivano a 100 Alessandro Albizzi e Raven Tecson. Un vero record per la V C dove hanno toccato la vetta del 100 in ben sette alunni: Pietro La Rocca, un’eccellenza della scuola, ha avuto la lode, gli altri sono Vittoria Dini, Beatrice Mori, Rebecca Petrucci, Guido Pardini, Francesco Turchetto e Sabrina Zanni. Un bel 100 anche in V D per Carlotta Balderi e un altro 100 in V H per Antonio Habibi Minelli.