Assunzioni in vista incontro in sala consiliare Giovani con la speranza di trovare lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024) Career Day, l’orientamento scolastico con tanto di salone, il rapporto diretto con le aziende nato in anni di costruzione di politiche attive tagliate su misura e la ricerca di personale ospitata direttamente in, una cornice istituzionale dove domanda e offerta si incontrano. Pioltello aiuta iun posto, in 70 si sono presentati alla selezione di McDonald’s organizzata da Afol Metropolitana in Municipio. Il colosso dei fast-food ha otto ristoranti in Martesana, "accorciare la distanza fra casa eha un impatto positivo sulla qualità della vita - dice la sindaca Ivonne Cosciotti che ha accolto i partecipanti - è una fortuna avere tante aziende del territorio che cercano personale qui". L’Amministrazione spinge in questa direzione.