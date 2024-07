Ares il gigante buono La forza con la dolcezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Nei suoi occhi color nocciola, piccoli ma profondi, arde la fiammella delladi cui è capace, ma di cui non approfitta. E il suo sguardo intenso e sempre severo tradisce però l’amara tristezza di chi vive ormai rassegnato, perché ha conosciuto il vero rifiuto. Perché sa che cosa significa essere una scelta, sbagliata.è un maestoso esemplare di incrocio corso che del dio della guerra ha il nome ma non il cuore. Di taglia grande e di quattro anni di età, vive da altrettanto tempo chiuso all’interno del canile della Spezia – senza aver mai fatto esperienza del mondo esterno – perché quando era ancora soltanto un cucciolo ne è stata fatta la rinuncia di proprietà presso la struttura di via del Monte. Per questo, la sua possente corporatura, muscolosa ma slanciata e ricoperta da un bellissimo mantello tigrato scuro, su fondo fulvo, a pelo raso; fa da scorza, e da scudo, a un carattere insicuro.