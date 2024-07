Alex Schwarzer torna a gareggiare | squalifica finita ultima marcia poi l’addio alle gare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Bolzano, 8 luglio 2024 –ha finito di scontare ladi 8 anni inflittagli dal Tribunale Arbitrale Sportivo dello Sport (TAS) dopo la nuova positività al doping riscontrata nel 2016. Una positività da sempre contestata dall’atleta altoatesino, medaglia d’oroOlimpiadi di Pechino 2008, che ha lottato con forza per professare la sua innocenza in un caso che ha sempre avuto lati oscuri, a partire dalla positività inizialmente non riscontrata e poi emersa in un secondo momento. Negli anniha provato ad accorciare lo stop imposto dalla giustizia sportiva per aver violato per la seconda volta il Codice mondiale antidoping ma i suoi sforzi sono stati vani, infrangendo anche il sogno dire anella competizione a Cinque Cerchi a Parigi.