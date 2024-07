Al via l' ondata di caldo prolungata tempo più stabile

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 8 luglio 2024) AGI - Seconda settimana di luglio che inizia con un progressivo miglioramento delle condizioni meteo un po' su tutta l'Italia. Qualche acquazzone pomeridiano sarà ancora possibile sui rilievi sia del Nord che sulle zone interne del Centro-Sud. Il protagonista indiscusso dei prossimi giorni sarà però il. Un promontorio di matrice africana si espanderà infatti tra Mediterraneo ed Europa orientale portando non solo condizioni meteo asciutte ma anche temperature fino a 6-8 gradi al di sopra delle medie del periodo.intenso e probabilmente anche piuttosto prolungato con diversi modelli che mostrano poche variazioni per gran parte della seconda decade di luglio. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che propongono il transito di un piccolo cavetto d'onda intorno al prossimo weekend con una fase inpossibile per il Nord Italia.