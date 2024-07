WWE | McIntyre si aggiudica il MITB

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 7 luglio 2024) Nell’atteso confronto a sei, con in palio la valigetta del, a spuntarla è stato il guerriero scozzese. Poco hanno potuto gli altri avversari, Carmelo Hayes, Jey Uso, Chad Gable, Andrade ed LA Knight. Infatti, Drew è riuscito a cogliere il momento giusto per interrompere la scalata di Jey, colpendolo con una scala al volto, e mettendolo fuori gioco con la sua Claymore. Approfittando poi della stanchezza degli altri partecipanti,è riuscito a raggiungere la vetta della scala ed assicurarsi la preziosa valigetta che, ricordiamolo, gli concede l’opportunità di sfidare qualsiasi campione, in qualsiasi momento, entro i prossimi 12 mesi. .