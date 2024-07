Wimbledon oggi Sinner e Paolini negli ottavi | orario diretta tv e streaming

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 7 luglio 2024) (Adnkronos) – Jannikin campo a, 7 luglio 2024, per glidi finale del tabellone del singolare maschile. L’azzurro, numero 1 del mondo, affronta lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 14. Il match è il secondo in programma sul campo numero 1, dove il sipario si alza alle 13 locali, le 14 in Italia. E’ probabile, quindi, chee Shelton inizino a giocare dopo le 16 italiane. Il 22enne altoatesino e il 21enne americano si sono affrontati per 3 volte in carriera:ha vinto in 2 occasioni (a Vienna 2023 e a Indian Wells 2024) dopo aver perso il primo duello a Shanghai lo scorso anno. Shelton arriva al match condopo aver stabilito un primato: il mancino, che sinora ha vinto sempre in 5 set, al secondo turno contro il sudafricano Lloyd Harris ha sparato un servizio a 246 km orari.