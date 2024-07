Wimbledon 2024 Swiatek | Dopo Parigi dovevo riposare meglio non è facile cambiare superficie

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Sconfitta al terzo turno del torneo dida Yulia Putintseva, la numero uno al mondo Igaha ben chiaro in mente l’errore commesso: “So cosa ho fatto di sbagliatoil Roland Garros: non mi sono riposata adeguatamente e ora il mio serbatoio è vuoto. Non ripeterò lo stesso errore in vista delle Olimpiadi. Sento che sull’erba ho bisogno di un po’ più di energia per essere paziente e accettare gli errori, quindi avrei dovuto recuperareuna stagione molto dura sulla terra rossa“. La polacca non ha però condiviso il pensiero di Putintseva (“La partita l’ho vinta io, non me l’ha regalata lei“): “Un match di tennis non può mai essere deciso da una sola persona. Lei è stata brava ad approfittare dell’occasione, ma io ho commesso degli errori nel secondo set, permettendole di rientrare in partita.