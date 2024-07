Wimbledon 2024 Sinner-Shelton | precedenti orario e dove vedere la sfida

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Londra, 7 luglio– C'è Bensulla strada di Jannik. Negli ottavi di finale di, il nostro portacolori si ritrova di fronte l'americano, che cerca il primo pass in carriera per un posto tra i migliori otto all'All England Club. Il classe 2001 è reduce dall'affermazione più che convincente ai danni del serbo Miomir Kecmanovic, sconfitto in tre set. Un'affermazione che è arrivata dopo rispetto ai successi dell'altoatesino nel derby contro Matteo Berrettini e contro il tedesco Yannick Hanfmann. Il prossimo avversario dell'azzurro invece ha avuto bisogno, in ciascuna delletre partite sull'erba londinese, di tutti e cinque i set a disposizione per avere ragione di Denis Shapovalov, Lloyd Harris e Mattia Bellucci.