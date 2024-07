Vongole cozze e ostriche a rischio | danni per 100 milioni di euro in Italia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 7 luglio 2024) Il granchio blu sta mettendo ala sopravvivenza dellenelle acquene. Il settore della pesca e dell’acquacoltura sta affrontando una delle peggiori crisi degli ultimi anni a causa di questa invasione. Secondo Coldiretti, icausati da questa specie aliena originaria delle coste atlantiche dell’America ammontano a circa 100di. Si tratta quindi di una minaccia concreta e grave per l’industria della pesca e l’acquacoltura. Cosa sta succedendo con il granchio blu Come denunciato da Coldiretti, il granchio blu ha devastato gli allevamenti di, facendo piazza pulita anche di, telline, altri crostacei e pesci come sogliole e cefali. Il Veneto è la regione più colpita, con il Delta del Po che registra ipiù ingenti, con la produzione diche è stata quasi completamente azzerata.