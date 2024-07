Usa John Cena annuncia l’addio al wrestling | Lascio il ring nel 2025 – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 7 luglio 2024) Ilamericano dovrà fare a meno di. L’attore e wrestler statunitense hato il ritiro dalle competizioni sula partire dal. In unpubblicato sull’account X della WorldEntertainment (Wwe), l’azienda statunitense di intrattenimento che si occupa principalmente di, l’atleta 47enne ha affermato che il “WrestleMania” numero 41 (la competizione più importante per questo sport) in programma a Las Vegas il 19 e 20 aprile prossimi sarà il suo ultimo evento di questo tipo. «My last time is now» Il wrestler-attore – che ha recitato in Fast & Furious 9, The Fast Saga, The Suicide Squad e Barbie – ha fatto un’apparizione a sorpresa all’evento «Money in the Bank 2024» a Toronto, in Canada, dove ha mostrato una maglietta con le frasi After this you can’t see (dopo questo non potete più vedermi) me e My last time is now (la mia ultima volta è adesso).