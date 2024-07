Tour de France 2024 classifiche generali aggiornate dopo nona tappa | Pogacar rimane in giallo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Ledeldela, la Troyes-Troyes di 199 chilometri, caratterizzata da ben 14 settori di sterrato. Frazione meravigliosa, vinta da Anthony Turgis davanti ai compagni di fuga Pidcock e Gee. Tantissimi attacchi nel corso della, con i big che si sono mossi in prima persona per provare a staccare gli avversari:su tutti, che soprattutto sullo sterrato ha allungato più volte. Alla fine però non cambia nulla per quanto riguarda la classifica generale, con i distacchi che rimangono invariati e lo sloveno saldamente in maglia gialla. Di seguito le quattro graduatorie (maglia gialla, verde, a pois e bianca)la frazione di oggi. ORDINE DI ARRIVOLEDELDELAMAGLIA GIALLA (CLASSIFICA GENERALE) Tadej(UAE Emirates) in 35:42.