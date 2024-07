Sinner ti tengono d’occhio | l’hanno colto sul fatto

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 7 luglio 2024), se ne sono accorti seduta stante. In effetti, da qualche tempo a questa parte, è sotto gli occhi di tutti. “Sicuramente sta crescendo, e man mano che cresce si prende più responsabilità. Sta facendo vedere di più la sua personalità”. Sono state queste le parole di Simone Vagnozzi quando Ubitennis, nei giorni scorsi, gli ha chiesto se lo avesse sorpreso ilche stesse vivendo la sua nuova relazione alla luce del sole. Jannikè ormai presenza fissa ai match della fidanzata (AnsaFoto) – Ilveggente.itPerché Jannik, all’improvviso, non ha più avvertito l’esigenza di nascondersi. Ha vissuto il suo amore con Maria Braccini col timore di essere visto, di essere giudicato, ma è stato evidente sin da subito che con Anna Kalinskaya le cose sarebbero andate in maniera totalmente diversa.