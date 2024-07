Sinner-Medvedev in tv | data orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Jannikse la vedrà contro Daniilnei quarti di finale di, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. Dopo le vittorie in quattro set ai danni di Hanfmann e Berrettini, il numero uno al mondo ha inserito la quinta marcia ed ha travolto prima Kecmanovic e poi Shelton. Approdato per il terzo anno consecutivo ai quarti di finale, se la vedrà contro il russo, che pur non essendo uno specialista della superficie è un avversario estremamente ostico e solido. Inoltre arriverà all’appuntamento riposato visto che il suo rivale, Grigor Dimitrov, è stato costretto al ritiro nel primo set.è sotto 6-5 nei precedenti, ma ha vinto gli ultimi 5 confronti e partirà ampiamente favorito. In palio un posto in semifinale, probabilmente contro Alcaraz.