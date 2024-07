Recupero di castagneti nel cratere del sisma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Aumentare la produzione di castagne, l’occupazione e il reddito nelle aree terremotate è l’obiettivo del bando approvato dalla Regione per la concessione di contributi per ile il miglioramento deida frutto, di qualsiasi tipologia, ricadenti nell’area del2016. "Una misura lungimirante – dice l’assessore all’agricoltura Andrea Maria Antonini (in foto) –, che permette di tutelare, recuperare e valorizzazione una delle nostre eccellenze territoriali come gli alberi di castagno da frutto, favorire l’aumento della produzione di castagne e di conseguenza occupazione e reddito dei lavoratori nelle aree colpite dal terremoto". Destinatari del bando sono le imprese agricole che detengono nel fascicolo aziendale Agea ida frutto.