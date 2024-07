Max Verstappen | Oggi non avevo passo ma abbiamo preso le decisioni giuste

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Maxha centrato la seconda posizione in occasione del GP della Gran Bretagna, dodicesima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1. Il fenomeno olandese, quarto in griglia di partenza, ha risalito la china strada approfittando del ritiro di George Russell e sorpassando entrambe le McLaren. Il Pluri Campione del Mondo della Red Bull ha dovuto cedere ilsolo al cuore, alla garra, e al talento dell’immortale Lewis Hamilton, tornato a vincere a distanza di due anni e sette mesi dall’ultima volta. Splendido in tal senso il gesto a fine gara, quando Max ha fiancheggiato l’emozionatissimo rivale per complimentarsi con lui. Una volta arrivato al parco chiuso,ha commentato a caldo la sua gara: “non avevamo– ha detto– All’inizio perdevo posizioni e si stava mettendo davvero male, pensavo di chiudere quinto o sesto.