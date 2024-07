Marina nuovo futuro per l’Hotel Milano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Unpernel cuore didi Massa, che porta con sé anche un parcheggio interrato a uso pubblico e la riqualificazione della piazza e delle vie intorno, come misure di perequazione. La giunta del sindaco Francesco Persiani ha infatti accolto e ritenuto di pubblica utilità il Piano di recupero convenzionato con contestuale variante al Regolamento urbanistico presentato più di un anno fa dalla proprietà dello storico immobile, ormai da decenni nel degrado: si tratta della Igf Marmi di Carrara, mentre lo studio di progettazione che si è occupato di elaborare lo studio è SA+A & Associati. Il piano di recupero consente di superare alcuni vincoli del Regolamento per poter garantire il recupero e la riqualificazione funzionale dell’immobile in chiave di compatibilità con una offerta alberghiera riallineata alle attuali esigenze.