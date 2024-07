Lorenzo Magli trionfa al Giro delle Valli Aretine

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 7 luglio 2024) Dopo una serie di piazzamenti, è finalmente arrivato il giorno della vittoria per. Il ventiduenne fiorentino di Montelupo, che corre per la Mastromarco Sensi Nibali, ha conquistato la 63esima edizione del, il 17esimo trofeo Rosini Impianti. Alla competizione hanno partecipato 133 ciclisticategorie Elite e Under 23. Due anni fa, il fratello di, Filippo, ora professionista, si classificò terzo nella stessa gara. La corsa, caratterizzata da ritmi elevati con una media superiore ai 43 km/h, si è svolta in una giornata di luglio non eccessivamente calda. L’epilogo è stato uno sprint di circa venticinque corridori, un evento raro nella lunga storia del. Dopo aver affrontato le salite dello Scopetone e della Foce, la fase finale ha visto l’attacco di Sasso della Overall Tre Colli, che però non è riuscito a essere decisivo.