LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | ultimi 40 chilometri van der Poel e Girmay provano a riportarsi sui fuggitivi

17.09 Nono settore di sterrato per la corsa. 17.07 Il gruppetto di inseguitori però non sembra avere la forza per potersi riportare sugli otto battistrada. 17.04 35al traguardo. 17.01 Per loro 1'04" di ritardo, mentre il gruppo maglia gialla lascia fare. Siamo negli40di corsa. 16.59 Ci sono Rasmus Tiller (Uno-X Mobility) e Michael Matthews (Jayco-AlUla) con qualche metro di vantaggio su Biniam(Intermarché-Wanty), Rui Costa (EF Education-Easypost), Mathieu van der(Alpecin-Deceuninck), David Gaudu (Groupama-FDJ) e Jakub Fuglsang (Israel Premier-Tech). Poco dietro invece Guillaume Martin (Cofidis).