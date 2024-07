Le strategie della Maceratese | Puntiamo all’alta classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) "Stiamo cercando giocatori che abbiano qualità da leadership, oltre che tecniche. Sappiamo infatti che giocare a Macerata non è affatto facile". Stefano Serangeli, direttore generale, spiega le caratteristiche dei giocatori e gli obiettivi. "Noi – spiega – allestiremo una formazione il più competitiva possibile per stare nella parte alta. Negli ultimi campionati di Eccellenza hanno primeggiato quelle realtà partite come outsider a discapito delle formazioni indicate inizialmente come favorite". Questa constatazione è anche una lezione. "Servono tante qualità diverse. L’Eccellenza – spiega Serangeli – è un campionato in cui serve vincere anche le partite in modo sporco, è necessario avere un gioco ma anche elementi con caratteristiche differenti mettendo in campo tanta intensità e qualità sui calci piazzati.