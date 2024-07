La strage di Paulilatino chi sono i tre amici morti durante la gita in moto | Mario Roberto e Giovanni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 7 luglio 2024) Uno scontro frontale all’altezza di un dosso. Il conducente dell’auto e iciclisti siritrovati improvvisamente faccia a faccia senza poter effettuare alcuna manovra. Due delle tre vittime del terribile incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri a, in provincia di Oristano, erano residenti in paese: si tratta diSedda eDaga, entrambi di circa 30 anni. Risiedeva ad Abbasanta, invece, la terza vittima,Melis, originario di Gadoni. La dinamica dell’incidente Secondo le prime ricostruzioni, le quattroe l’auto siscontrate violentemente lungo un rettilineo. L’impatto è violentissimo: prima una, poi le altre tre finiscono contro la vettura, una Mercedes 190. I detriti si disperdono per 50 metri, i corpi sbalzati a 30 metri dal luogo dello scontro.