James Cameron ricorda Jon Landau | Una parte di me è stata strappata via

(Di domenica 7 luglio 2024) Il registaha reso omaggio al suo produttore e collaboratore di lunga data Jon, morto di cancro all'età di 63 anni. Dicendo di sentirsi come se "unadi me stesso fossevia", il registaha reso omaggio al suo partner produttore di lunga data Jon, morto di cancro il 5 luglio all'età di 63 anni.sono stati partner affiatati nella produzione per più di 30 anni, lavorando insieme a film storici come Titanic e la saga Avatar. "La famiglia di Avatar è addolorata per la perdita del nostro amico e leader, Jon. Il suo umorismo bizzarro, il suo magnetismo, la sua grande generosità di spirito e la sua feroce volontà hanno .