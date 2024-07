Investito dal papà in moto lunedì l’autopsia sul corpo di Gabriele Gottardi | lutto a Grumello

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 7 luglio 2024)del Monte. I pochi dubbi che rimangono sul tragico incidente costato la vita asaranno dissipati(8 luglio) doposuldel 34enne in programma all’ospedale di Innsbruck. Lo stesso dove è ricoverato ilLuciano, 68 anni, che dopo averlo travolto mortalmente con la suaè finito rovinosamente sull’asfalto rompendosi una spalla e per questo è stato operato: le sue condizioni non sono gravi. Ma in queste ore adel Monte è soprattutto il momento del dolore. Isono molto conosciuti nella zona per via della loro impresa di guarnizioni industriali in gomma. Una famiglia sfortunata, che prima di questa tragedia aveva dovuto fare i conti la perdita del fratello di, Simone, e della mamma Idania Mariani.