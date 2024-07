Il gioiello nascosto | come finisce? Trama e finale del film

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di domenica 7 luglio 2024) “Il” è l’ultimo dei quattro adattamenti dei romanzi di V.C. Andrews e segna la fine del viaggio di Ruby Landry, una ragazza del Mississippi che ha affrontato numerose difficoltà per trovare la sua stradadonna, moglie e madre. Ambientato tra superstizioni e riti vudù, questo episodiopromette di portare una conclusione intensa e drammatica alla storia di Ruby.del“Il” Ruby Landry (interpretata da Raechelle Banno) sembra aver finalmente raggiunto un equilibrio nella sua vita. Vive a New Orleans, in una casa lussuosa ereditata dal padre, ed è una pittrice di successo. Ha sposato il grande amore della sua vita, Beau (Ty Wood), e insieme hanno tre figli: Pearl, che aspira a diventare medico, e i gemelli Jean e Pierre, che condividono un legame straordinariamente profondo.