Il futuro dell’ex Fiera Il quartiere contro i nuovi supermercati

(Di domenica 7 luglio 2024) A Sant’ Albino non c’è uno sportello bancario o un ufficio postale. In compenso arrivano duecentri commerciali in viale delle Industrie. E gli abitanti delprotestano: "In zona ce ne sono già cinque,porterebbero più traffico e maggiore inquinamento. Mentre rischieranno di chiudere i pochissimi negozi di prossimità rimasti tra Sant’Albino e San Damiano". "Ovviamente – dicono i cittadini – ci diranno che è colpa dell’amministrazione precedente e che non si poteva fare diversamente. Ci spiegheranno che sono due medie strutture di vendita. Ma una media più una media equivale a una grande che dovrebbe essere vietata, a meno che non sia stata tolta anche quella norma. Ma c’è proprio bisogno di avere un supermercato ogni 100 metri?".