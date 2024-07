Il festival della Francigena Ecco tutto il calendario di concerti ed eventi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Dopo il preambolo con il concerto degli allieviscuola "Geminiani", entra nel vivo il Francigenedi Altopascio. Location principale quella di piazza Ospitalieri, nel centro storico, dotata di acustica notevole e dal contesto architettonico suggestivo. Il 21 luglio avremo le ragazze di "Non è la Rai", Rewind Official Tour, con la partecipazione di Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi, Eleonora Cecere, in collaborazione con Avis. Il 22 si ritorna in piazza Ospitalieri, con l’orchestra dell’Accademia Geminiani, per una serata dedicata alle più belle colonne sonore del cinema. Il 27 luglio ci si sposta a Capannori, nella pieve San Ginese con laChamber Orchestra. Il 28 ancora in piazza Ospitalieri con i giovani delle varie bande dirette da Cristian Pepe.