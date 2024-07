Highlights nona tappa Tour de France 2024 | zampata vincente di Turgis VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Ilcon glidelladelde, lunga 199 chilometri e con partenza e arrivo a Troyes. Frazione meravigliosa, caratterizzata da 14 settori in sterrato che hanno movimentato la corsa. Alla fine la spunta Anthony, che regola in una volata a ranghi ristretti gli altri fuggitivi, con Pidcock secondo e Gee terzo. Non sono mancate le emozioni, con i big sugli scudi e all’attacco. Di seguito ecco le immagini salienti delladelde. ORDINE DI ARRIVOLE CLASSIFICHE AGGIORNATE GLIDELLADELDEdedi) SportFace. .