Graziani | Dimarco all’Inter nei più forti d’Europa perché con l’Italia no?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 luglio 2024)agli Europei non ha certo avuto un rendimento eccellente, complice anche una forma fisica precaria che l’ha frenato dalla seconda partita in poi., intervenuto a Microfono Aperto su Radio Sportiva, sottolinea la differenza di prestazioni fra Inter e Italia. BLOCCO DIMEZZATO – L’avventura agli Europei delè finita una settimana fa, contro la Svizzera ieri eliminata ai rigori dall’Inghilterra. Tornando sul flop degli Azzurri, Francescoguarda le differenze dal campionato: «Federicocon l’Inter è stato uno dei difensori esterni più. Siamo arrivati agli Europei con dei calciatori bravi, ma che molto probabilmente hanno reso il 50% in meno. Io credevo molto in Gianluca Scamacca, ma quello visto agli Europei ha dato niente alla squadra.