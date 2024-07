Ginnastica artistica le convocate dell’Italia per le Olimpiadi | scelte le 5 Fate lotta per il podio a squadre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Enrico Casella ha diramato le convocazioni per ledi Parigi 2024 e ha selezionato il quintetto che rappresenterà l’Italia ai Giochi, in programma dal 26 luglio all’11 agosto. La nostra Nazionale difemminile si presenterà alla Bercy Arena per andare a caccia di una medaglia nella gara a, dopo il quinto posto ottenuto agli ultimi Mondiali e la quarta piazza alledi Tokyo 2020. Lehanno tutte le carte in regola per puntare a quello che sarebbe uno storiconel team event, ovvero l’evento di maggior prestigio, quello che misura la caratura agonistica di un intero Paese. Il Direttore Tecnico ha comunicato le proprieal termine dei Campionati Italiani Assoluti andati in scena a Cuneo e la sua decisione è andata su quella che era la formazione più accreditata, soprattutto dopo l’infortunio di Asia D’Amato rimediato durante le qualificazioni degli Europei di Roma e l’impossibilità di Vanessa Ferrari di continuare are per un body a causa di un problema fisico (la bresciana non aveva comunque più gareggiato dopo l’argento al corpo libero conquistato tre anni fa).