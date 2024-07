Gabriele Gottardi morto dopo essere stato investito dal padre Chi era il giovane imprenditore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 7 luglio 2024) È stata una tragedia familiare quella avvenuta in Tirolo, Austria, il venerdì 5 luglio., unlombardo di 34 anni residente a Grumello del Monte, Bergamo, èdurante una gita in moto insieme alLuciano, 68 anni. Il gruppo di motociclisti stava dirigendosi verso un raduno europeo di BMW in Germania, partendo dalla Val Passiria e dirigendosi verso Garmisch. Secondo quanto ricostruito dalla polizia tirolese, mentre il gruppo di moto era sulla Ötztaler Bundesstrasse,ha perso il controllo della sua motoche un motociclista davanti a lui ha frenato improvvisamente per accedere a una stazione di servizio a Längenfeld. Un terzo motociclista è riuscito a scansare, ma ilLuciano, forse a causa di una visuale limitata, non è riuscito ad evitare di colpire il figlio, precipitando anche lui a terra.