Filippo Bisciglia i programmi con la nonna e quell’incontro con Roger Federer che non è finito benissimo

(Di domenica 7 luglio 2024) Per chi ancora non lo sapesseè il conduttore di “Temptation Island”, la trasmissione record di ascolti d’estate. Oggi, intervistato a Il Fatto Quotidiano,racconta che spesso lo fermano per strada. «Mi fermano e mi strappano messaggi per le mamme. Mi piazzo lì e dico: “Signora Elisabetta, c’è un video per lei”». Su Instagram le persone gli chiedono consigli d’amore. Quando fa i falò, ovvero il momento di confronto tra le coppie concorrenti, sottolinea: «Non posso spostare l’attenzione, devo restare neutro, perché i ragazzi sono lì per capire i loro sentimenti». Ma qualche volta si commuove: «Sono stato male con e per loro. Quest’anno piango, non dico quando, ma non riuscivo a parlare». «Alcuni arrivano da un paesino di mille abitanti – spiega – e si ritrovano in prima serata, in un villaggio abitato da 13 ragazzi o ragazze single.