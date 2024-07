Ferrera di Varese auto esce di strada e finisce contro un muro | ferito 25enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

Avrebbe perso il controllo della sua automobile, finendo così contro un muretto. È ciò che è accaduto a un giovane, oggi, domenica 7 luglio, a Luino di Varese. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il giovane alla guida della sua Lancia Ypsilon stava circolando sulla Provinciale 30, quando ha perso il controllo dell'auto – per cause ancora da chiarire – ed è finito fuori strada, andando a schiantarsi contro un muretto. Immediato l'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine. Ma anche dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il veicolo e hanno collaborato con i soccorritori per far uscire il giovane dall'abitacolo. Una volta prestate le prime cure sul posto, il giovane conducente è stato poi trasportato al Pronto soccorso di Luino in codice verde: non ha dunque riportato gravi ferite.