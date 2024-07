Emiliano | Patto per il fondo di sviluppo e coesione? Non è la Puglia che sta perdendo tempo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 7 luglio 2024) MANDURIA – “Non è vero affatto che lae la Campania stannoper firmare ilper l’utilizzo deldi, semplicemente non ci è mai stata ancora sottoposta la bozza da firmare perchè il ministro Fitto ci chiede continuamente nuove precisazioni e naturalmente noi ci auguriamo che queste precisazioni ad un certo punto abbiamo termine e si possa procedere alla firma il prima possibile perchè in, per esempio, abbiamo 6mila aziende in attesa di finanziamento che hanno bisogno che ilsia firmato velocemente”. E’ quanto ha detto il presidente della Regione, Michele(foto), a margine della sesta edizione del “Forum in Masseria”, a Manduria. L'articolo: “per ildi? Non è lache sta” L'Opinionista.