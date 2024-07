Elio Cormio lascia per la serie A

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024)la Npsg Trading Logistic dopo due stagioni positive disputate inB per approdare inA2 a Cantù. Lo schiacciatore pugliese è stato infatti fortemente voluto dal tecnico della formazione lombarda che ne ha apprezzato le doti nelle due gare di quest’ultima stagione quando guidava dalla panchina la squadra di Malnate. Qualità tecniche, duttilità, disponibilità ed esperienza hanno contraddistinto il percorso diin maglia biancoazzurra. In totale il ragazzo di Molfetta ha collezionato 753 punti totali con un eloquente 56% di ricezione positiva, con prestazioni quasi sempre al di sopra della media alcune delle quali difficili da dimenticare per i tifosi. Basti ricordare il derby casalingo e i match contro S.