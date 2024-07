Dalla musica alla danza torna lo spettacolo dal vivo con ‘Sociville d’estate’

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 7 luglio 2024) SOCIVILLE –al teatro di prosa,poesialodala Sociville con la rassegna didalSociville d’estate, una serie di appuntamenti che coinvolgeranno l’intero territorio comunale, dall’offerta culturale multidisciplinare, pensata per coinvolgere tutti i tipi di pubblico e spettatori di ogni età. Sovicille d’estate nascecollaborazione tra l’amministrazione comunale e la Fondazione Toscanaonlus. “La presenza di un festival come Sovicille d’estate arricchisce e rafforza la proposta culturale del nostro territorio – afferma il sindaco Giuseppe Gugliotti – offrendo tante opportunità per vivere momenti di cultura, arte e socialità nei luoghi più suggestivi, che fanno da cornice agli spettacoli, dal borgo di Torri al Castello di Montarrenti,piazza di Sovicille,Pieve di Ponte allo Spino,Pieve di Santa Mustiola.